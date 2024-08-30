Третья ракетка мира Карлос Алькарас сенсационно вылетел во втором круге US Open

Третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас потерпел поражение в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии победитель US Open 2022 года встретился с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом — 74-й ракеткой мира.

Алькарас уступил в трех сетах со счетом 1:6, 5:7, 4:6. Соперники провели на корте 2 часа 19 минут.

Испанец впервые Уимблдона-2021 не прошел стадию второго круга на турнире Большого шлема. Ван де Зандсхулп в следующем матче сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, который получил 25-й номер посева.

Напомним, представителей Казахстана в мужской одиночной сетке US Open не осталось. В первом круге вылетели Александр Бублик и Тимофей Скатов, во втором — Александр Шевченко.

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