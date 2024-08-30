Первая ракетка Казахстана с победы начала выступление на US Open

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка выступает на турнире серии Большого шлема "US Open" в паре с россиянкой Ириной Хромачевой. В рамках первого круга они встречались с американским дуэтом Ива Йович и Тайрой Катериной Грант.

Соперницы провели на корте 2 часа и 20 минут. Встреча продлилась три сета - 7:6 (8:6), 5:7, 6:2. В следующей стадии Данилина и Хромачева встретятся с еще одним тандемом из США Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук.

Напомним, Данилина и Хромачева в этом сезоне выиграли два титула на турнирах серии Челленджер в итальянских Парме и Бари.

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