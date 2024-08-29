Первая ракетка Казахстана завершил выступление на US Open

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов потерпел поражение в рамках первого круга Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист проводил первый матч на US Open в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром. На американском хардовом корте им противостояли одна из сильнейших пар турнира, посеянные под 10-м номером немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц.

Встреча продлилась два часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу немецкого дуэта. Таким образом, все казахстанские теннисисты в мужском разряде завершили выступление на Открытом чемпионате США.

Ранее, вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко во втором круге US Open снялся с турнира после двух проигранных сетов американцу Фрэнсису Тиафо.

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