Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая ракетка Казахстана завершил выступление на US Open

Опубликовано:

Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов потерпел поражение в рамках первого круга Открытого чемпионата США по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист проводил первый матч на US Open в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром. На американском хардовом корте им противостояли одна из сильнейших пар турнира, посеянные под 10-м номером немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц.

Встреча продлилась два часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу немецкого дуэта. Таким образом, все казахстанские теннисисты в мужском разряде завершили выступление на Открытом чемпионате США.

Ранее, вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко во втором круге US Open снялся с турнира после двух проигранных сетов американцу Фрэнсису Тиафо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2154861-pervaya-raketka-kazahstana-zavershil-vystuplenie-na-us-open/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie