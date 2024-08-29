Вторая ракетка Казахстана снялся с US Open после двух проигранных сетов

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел техническое поражение в матче второго круга турнира Большого шлема в США, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во втором матче на US Open Шевченко встретился с американским теннисистом Фрэнсисом Тьяфо. Отметим, что представитель США занимает 20-ю позицию в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Казахстанский спортсмен принял решение сняться с матча после поражения в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Теннисисты начали третий сет, и после первого проигранного гейма Шевченко прекратил борьбу. По ходу встречи он обращался за медицинской помощью.

В итоге матч продолжался один час и 39 минут. За это время Шевченко удалось реализовать один брейк-пойнт после пяти попыток, он допустил пять двойных ошибок, а также три раза подал мяч навылет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.