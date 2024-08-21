Три казахстанских теннисиста с побед стартовали в квалификации US Open

На US Open — прошел первый круг квалификации в мужском и женском одиночном разрядах. В следующую стадию пробились три казахстанских теннисиста, передает корреспондент NUR.KZ.

Денис Евсеев разгромил колумбийца Альваро Гильена-Месу со счетом 6:0, 6:1. Во втором круге шестая ракетка Казахстана сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом, который получил шестой номер посева.

Бейбит Жукаев одержал победу над швейцарцем Марком-Андреа Хюслером — 7:6 (7:5), 6:4. Тимофей Скатов со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:1 обыграл аргентинца Факундо Багниса, который был посеян под 25-м номером. Во втором круге седьмая и пятая ракетки Казахстана проведут очный матч.

Еще два представители республики выбыли на старте мужской квалификации. Третья ракетка Казахстана Михаил Кукушкин проиграл аргентинцу Марко Трунгеллити со счетом 6:1, 4:6, 6:7 (6:10). Дмитрий Попко вылетел от аргентинца Тьяго Агустина Тиранте — первого сеяного. Четвертая ракетка Казахстана уступил со счетом 6:3, 1:6, 2:6.

В женской квалификации US Open из представительниц страны стартовала только Зарина Дияс. В первом круге она со счетом 4:6, 4:6 проиграла китаянке Есинь Ма.

US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Матчи основной сетки хардовых соревнований начнутся 26 августа.

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