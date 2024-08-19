Лучший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге ATP

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерял позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

В обновленном рейтинге спортсмен опустился с 26-й на 27-ю строчку. Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко сохранил 60-е место.

Во второй сотне мирового рейтинга все три представителя республики улучшили свое положение. Михаил Кукушкин поднялся на четыре строчки и стал 117-м. Дмитрий Попко и Тимофей отыграли по две позиции и заняли 185-е и 190-е места соответственно.

Первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде остается итальянец Янник Синнер. Его ближайший преследователь — серб Новак Джокович.

Лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов поднялся на одну позицию и стал 56-м. Лидерство в этой категории по-прежнему делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

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