Лучший казахстанский теннисист шокировал соперника нелегальным ударом в конце матча (видео)

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик проиграл на турнире в Торонто, но отметился очередным нестандартным действием, передает NUR.KZ.

В стартовом круге хардовых соревнований ATP 1000 в канадском Торонто спортсмен встретился с американцем Беном Шелтоном, который получил 11-й номер посева.

Матч завершился победой представителя США в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2. При этом последнее очко он заработал после сознательного нелегального приема Бублика.

На матчболе Шелтон выполнил укороченный удар. Казахстанец устремился к сетке, но не стал добегать до мяча, а бросил ракетку так, что мяч от нее вернулся на половину корта американца.

Однако такое действие не принесло Бублику очко. По правилам ракетку во время удара необходимо держать рукой, поэтому розыгрыш оказался последним в матче.

Казахстанец понимал это и начал смеяться после эпизода. Эмоционально отреагировал на ситуацию и Шелтон, который обнял Бублика.

Первая ракетка Казахстана завершил выступление в Торонто. Для Бублика этот турнир стал первым после Олимпиады-2024, где он также выбыл в стартовом круге.

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