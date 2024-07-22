Казахстанский теннисист взлетел на 38 позиций в мировом рейтинге после сенсации

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте представила обновленный мировой рейтинг, где изменились позиции казахстанцев, передает NUR.KZ.

Во вторую сотню вернулся Тимофей Скатов. Совершить рывок на 38 позиций ему помогло успешное выступление на турнире в Бостаде, где спортсмен пробился через квалификацию и дошел до четвертьфинала. Теперь Скатов занимает 185-е место в мировом рейтинге и является пятой ракеткой Казахстана.

Два лучших теннисиста страны в мужском одиночном разряде потеряли позиции. Александр Бублик опустился на одну строчку и стал 25-м, Александр Шевченко упал на два места и теперь идет 58-м.

Следом за ними из казахстанцев располагаются Михаил Кукушкин (132) и Денис Евсеев (153). Они поднялись на три и семь позиций соответственно. Лидерство в мировом рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер.

В мужском парном разряде лучший казахстанский теннисист Александр Недовесов потерял пять мест и опустился на 54-ю строчку. Лидерство в этой категории делят испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

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