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"У меня был шанс": Елена Рыбакина высказалась о поражении в полуфинале Уимблдона

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Photo by Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде прокомментировала свое выступление в рамках полуфинала Уимблдона – 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на The Tennis Letter.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Великобритании по теннису Рыбакину встретилась с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (32-е место в мировом рейтинге WTA). Матч завершился поражением казахстанки по ходу трех сетов с общим счетом 6:3, 3:6, 4:6.

"Барбора сыграла очень хорошо. У меня был шанс. Но в любом случае, я думаю, что для меня это позитивный турнир.
Думаю, она повысила процент первой подачи во втором сете. Мой процент немного снизился. Все прошло довольно быстро… Думаю, физически я тоже проседала в некоторые важные моменты. Мне следовало оставаться более агрессивной и немного лучше работать ногами. Но она играла хорошо, открывая корт. Также она неплохо подавала. Не знаю, что еще сказать", - заявила Елена Рыбакина.

Напомним, что в финале Уимблдона Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2132757-u-menya-byl-shans-elena-rybakina-vyskazalas-o-porazhenii-v-polufinale-uimbldona/

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