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Лучший теннисист Казахстана завершил выступление на Уимблдоне-2024

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, получивший 23-й номер посева, встретился на этой стадии с американцем Томми Полом — 12-м сеяным и 13-й ракеткой мира.

Представитель США одержал победу за минимальные три сета со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 25 минут.

В четвертом круге Пол встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или итальянцем Фабио Фоньини.

Бублик завершил выступление на Уимблдоне-2024 и не смог повторить свой лучший результат прошлого сезона, когда на этих соревнованиях он дошел до четвертого круга. Ранее казахстанец также вылетел в парном разряде, где стартовал вместе с соотечественником Александром Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2129841-luchshiy-tennisist-kazahstana-zavershil-vystuplenie-na-uimbldone-2024/

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