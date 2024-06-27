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Зарина Дияс провела решающий матч в квалификации Уимблдона

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс
Зарина Дияс. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Пятеро казахстанских теннисистов проиграли в заключительном третьем раунде квалификации Уимблдона — единственного травяного турнира Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

В мужской сетке до решающих отборочных игр дошли четверо представителей республики.

Третья ракетка Казахстана Михаил Кукушкин остановился в шаге от попадания в основной турнир из-за поражения от Юго Гастона (70-й номер рейтинга ATP). Француз выиграл со счетом 6:2, 1:6, 7:5, 6:1.

Четвертая ракетка Казахстана Денис Евсеев уступил бельгийцу Зизу Бергсу (79 ATP). Встреча закончилась разгромом со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

Пятая ракетка Казахстана Бейбит Жукаев впервые сыграл в квалификации Уимблдона. В третьем раунде он потерпел поражение от француза Кентена Алиса (223 ATP) со счетом 3:6, 4:6, 4:6.

Проиграл в финале квалификации и Тимофей Скатов. Седьмая ракетка страны уступил чилийцу Кристиану Гарину (111 ATP) со счетом 2:6, 5:7, 3:6.

Единственной представительницей Казахстана в женской квалификации стала Зарина Дияс. Бывшая 31-я ракетка планеты возобновила карьеру и сейчас занимает 967-е место в мировом рейтинге. В финале квалификации спортсменка со счетом 2:6, 5:7 уступила китаянке Чжосюань Бай (92 номер WTA).

Таким образом, в основную сетку Уимблдона от Казахстана попали две первые ракетки страны в мужском и женском одиночном разрядах: Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. При этом проигравшие в третьем раунде квалификации потенциально могут попасть на турнир как "лаки-лузер", если кто-то снимется до старта соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2125305-zarina-diyas-provela-reshayushchiy-match-v-kvalifikacii-uimbldona/

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