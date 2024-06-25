Казахстанские теннисисты успешно стартовали в квалификации Уимблдона

В столице Великобритании Лондоне стартовал квалификационный турнир для участия на Уимблдоне, где одержали победы четверо представителей Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Михаил Кукушкин начал отбор к турниру с победы над украинским теннисистом Виталием Сачко (278 номер мирового рейтинга АТР) в двух сетах с общим счетом по ходу встречи 6:3, 6:3. Во втором раунде ему будет противостоять француз Бенджамин Бонзи (152 АТР).

Денис Евсеев обыграл представителя Франции Маттео Мартино. Спортсмены показывали равную игру и дважды сыграли в серии тай-брейков 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (10:7). Далее казахстанцу предстоит встретиться с Титуаном Дроге (133 АТР).

23-летний Бейбит Жукаев впервые играет в квалификации Открытого чемпионата Великобритании. Ему удалось пройти австрийца Юрия Родионова (154 АТР) - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7). За выход в финал отбора Бейбиту предстоит сыграть с сербом Хамадом Медьедовичем (127 АТР).

Тимофей Скатов одержал победу над итальянцем Андреа Пеллегрино (158 АТР) - 6:3, 6:3, далее он сыграет со словаком Лукашом Клейном (129 АТР).

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