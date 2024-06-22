Вторая ракетка Казахстана вышла в финал турнира WTA в Англии перед Уимблдоном

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в полуфинальной игре турнира категории WTA 250 в английском Бирмингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Юлии на пути к финальной встрече турнира выступила итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто, занимающая 41-е место в live-рейтинге Женской теннисной ассоциации. Победу в данной встрече по ходу двух сетов одержала представительница Казахстана с общим счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась один час и 25 минут. За это время Путинцева совершила шесть брейк-поинтов, допустила одну двойную ошибку и четыре раза подала мяч навылет

Отметим, что сама Юлия находится на 40-й строчке мирового рейтинга лучших теннисисток мира, победа в этой встрече позволит ей улучшить свое положение в топе.

В финале вторая ракетка страны будет играть с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Потаповой и австралийкой Айлой Томлянович.

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