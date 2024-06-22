Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вторая ракетка Казахстана вышла в финал турнира WTA в Англии перед Уимблдоном

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Cameron Smith/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в полуфинальной игре турнира категории WTA 250 в английском Бирмингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Юлии на пути к финальной встрече турнира выступила итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто, занимающая 41-е место в live-рейтинге Женской теннисной ассоциации. Победу в данной встрече по ходу двух сетов одержала представительница Казахстана с общим счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась один час и 25 минут. За это время Путинцева совершила шесть брейк-поинтов, допустила одну двойную ошибку и четыре раза подала мяч навылет

Отметим, что сама Юлия находится на 40-й строчке мирового рейтинга лучших теннисисток мира, победа в этой встрече позволит ей улучшить свое положение в топе.

В финале вторая ракетка страны будет играть с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Потаповой и австралийкой Айлой Томлянович.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2122176-vtoraya-raketka-kazahstana-vyshla-v-final-turnira-wta-v-anglii-pered-uimbldonom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.