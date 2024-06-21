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Стало известно, почему Рыбакина снялась с турнира перед Уимблдоном

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Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина
Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

В пресс-службе Женской теннисной ассоциации назвали официальную причину, по которой первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с четвертьфинала турнира в Берлине, сообщает NUR.KZ.

Напомним, в рамках 1/4 финала турнира, который проходит в столице Германии, казахстанка встретилась с бывшей первой ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко.

Матч завершился техническим поражением Елены, она взяла медицинский перерыв в первом сете при счете 1:3 в пользу соперницы, а после победу присудили белорусской спортсменке.

Как сообщает WTA, Рыбакина была вынуждена сняться с турнира из-за болей в области живота.

В феврале она снялась перед четвертьфиналом турнира в Дубае, а через месяц отказалась от участия в "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе. В мае казахстанка снялась с "тысячника" в Риме по причине болезни.

На данный момент нет точной информации, скажутся ли проблемы со здоровьем на перспективах Рыбакиной выступить на Уимблдоне, который стартует 1 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2121933-stalo-izvestno-pochemu-rybakina-snyalas-s-turnira-pered-uimbldonom/

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