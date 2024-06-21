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Елена Рыбакина по состоянию здоровья снялась с турнира за 9 дней до старта Уимблдона

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела техническое поражение в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 1/4 финала казахстанка встретилась с бывшей первой ракеткой мира, представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

Рыбакина снялась с турнира после первого сета, в котором уступала со счетом 1:3. Во время игры казахстанка почувствовала себя плохо и взяла медицинский перерыв. После консультации с медиками теннисистка приняла решение сняться с турнира.

Подробности самочувствия Елены Рыбакиной на данный момент неизвестны. Отметим, что в этом сезоне она уже снималась с соревнований из-за проблем с ЖКТ.

Первая ракетка страны должна была выступить на Уимблдоне, который стартует уже 1 июля, однако теперь ее участие на турнире остается под вопросом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2121801-elena-rybakina-po-sostoyaniyu-zdorovya-snyalas-s-turnira-za-9-dney-do-starta-uimbldona/

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