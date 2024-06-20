Елена Рыбакина одержала победу в стартовом матче турнира перед Уимблдоном

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу на старте травяного турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка благодаря третьему номеру посева автоматически вышла во второй круг. Ее соперницей по этой стадии выступила россиянка Вероника Кудерметова (35-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации).

Четвертая ракетка мира из Казахстана одержала победу по ходу двух сетов со счетом 6:4, 7:5.

В этой игре Рыбакина реализовала четыре брейк-пойнта из 11, допустила две двойных ошибки, а также пять раз подала мяч навылет.

В четвертьфинале казахстанской теннисистке будет противостоять экс-первая ракетка мира 34-летняя Виктория Азаренко. На данный момент представительница Беларуси занимает 19-ю позицию мирового рейтинга.

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