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Лучший теннисист Казахстана успешно стартовал на престижном турнире перед Уимблдоном

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик с победы начал выступление на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 17-е место в мировом рейтинге и посеянный под седьмым номером, в стартовом круге встретился с австралийцем Максом Перселлом — 101-й ракеткой планеты.

Бублик одержал победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 1 час 26 минут.

За время встречи казахстанец реализовал все три брейк-пойнта, выполнил 14 эйсов и совершил восемь двойных ошибок.

Во втором круге Бублик сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом, который занимает 44-5 место в мировом рейтинге.

Соревнования в Галле — одни из последних перед Уимблдоном. Единственный травяной турнир Большого шлема стартует 1 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2119686-luchshiy-tennisist-kazahstana-uspeshno-startoval-na-prestizhnom-turnire-pered-uimbldonom/

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