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Казахстанский теннисист выиграл международный турнир в Тунисе

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Григорий Ломакин (справа) и Егор Агафонов
Григорий Ломакин (справа) и Егор Агафонов. Фото: Пресс-служба федерации тенниса Казахстана

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин одержал победу в финальном матче международного турнира, который в эти дни завершился в Тунисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Григорий Ломакин три недели подряд побеждает в парном разряде турниров категории ITF M15 в Тунисе. На этот раз казахстанец вместе с россиянином Егором Агафоновым в финале обыграли дуэт бразильца Сарайва Дос Сантоса и представителя ЮАР Криса Ван Вика. Итоговый счет матча в двух сетах - 6:3, 6:3.

Это уже 28-й титул в карьере уроженца Темиртау в парном разряде под эгидой Международной федерации тенниса.

На этой неделе казахстанского тенниста ждет еще один турнир в Тунисе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2119281-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-mezhdunarodnyy-turnir-v-tunise/

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