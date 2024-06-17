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Казахстанские теннисисты поднялись в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Irina R. Hipolito/Europa Press via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

В обновленной версии рейтинга спортсмен поднялся на одну строчку. Теперь он занимает 58-ю позицию. Михаил Кукушкин и Денис Евсеев улучшили свое положение на четыре места и расположились на 131-й и 167-й строчках соответственно.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик сохранил 17-е место. Возглавляет рейтинг по-прежнему итальянец Янник Синнер, который после "Ролан Гаррос" отобрал лидерство у серба Новака Джоковича.

В парном разряде сильнейший представитель Казахстана Александр Недовесов потерял пять позицией. Теперь он располагается на 48-й строчке. Лучшим в этом рейтинге остался австралиец Мэттью Эбден.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2118978-kazahstanskie-tennisisty-podnyalis-v-mirovom-reytinge/

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