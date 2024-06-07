16-летний казахстанский теннисист совершил камбэк и вышел в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

Казахстанец Амир Омарханов в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско вышли в полуфинальную стадию Открытого чемпионата Франции по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на КТФ.

В четвертьфинале Омарханову и Дерепаско противостояла третья сеянная пара соревнования Томас Фурель (Франция) и Лука Преда (Румыния). Казахстанско-российский дуэт одержал победу по ходу трех сетов с общим счетом по ходу игры 6:4, 4:6, 12:10. На решающем тай-брейке Амир и Тимофей проигрывали 6:9, но отыграли три матчбола.

В полуфинале им будут противостоять австриец Жоэль Шверцлер и представитель Норвегии Николай Будков-Кьер, матч состоится 7 июня.

В Федерации отмечают, что Амир Омарханов стал третьим в истории казахстанского тенниса игроком, который вышел в полуфинал юниорского турнира серии «Большой Шлем» в парном разряде.

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