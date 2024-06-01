Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая ракетка Казахстана успешно стартовал на "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает на "Ролан Гаррос" в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром. В первом круге они встретились с испанцами Пабло Карреньо Бустой и Серхио Мартосом Горнесом.

Казахстанец и эквадорец одержали победу в двух сетах с общим счетом 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 2 часа 8 минут.

Во втором круге Недовесову и Эскобару предстоит встретиться с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери, которые получили на "Ролан Гаррос" третий номер посева.

Первая ракетка Казахстана остался единственным представителем республики в парном разряде Открытого чемпионата Франции, так как Александр Шевченко и Александр Бублик снялись с розыгрыша, несмотря на победу в первом круге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2110518-pervaya-raketka-kazahstana-uspeshno-startoval-na-rolan-garros/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.