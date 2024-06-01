Первая ракетка Казахстана успешно стартовал на "Ролан Гаррос"

Лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов с победы стартовал на Открытом чемпионате Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает на "Ролан Гаррос" в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром. В первом круге они встретились с испанцами Пабло Карреньо Бустой и Серхио Мартосом Горнесом.

Казахстанец и эквадорец одержали победу в двух сетах с общим счетом 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 2 часа 8 минут.

Во втором круге Недовесову и Эскобару предстоит встретиться с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери, которые получили на "Ролан Гаррос" третий номер посева.

Первая ракетка Казахстана остался единственным представителем республики в парном разряде Открытого чемпионата Франции, так как Александр Шевченко и Александр Бублик снялись с розыгрыша, несмотря на победу в первом круге.

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