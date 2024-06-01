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Лучшие теннисисты Казахстана победили на "Ролан Гаррос", но отказались играть дальше

Опубликовано:

Теннисисты Александр Шевченко и Александр Бублик
Александр Шевченко и Александр Бублик: LAURIE DIEFFEMBACQ/Belga/AFP via Getty Images

Первая и вторая ракетки Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик и Александр Шевченко с победы стартовали в парной сетке "Ролан Гаррос", передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены начали выступление в этом сегменте Открытого чемпионата Франции матчем с сербами Миомиром Кецмановичем и Душаном Лайовичем.

Бублик и Шевченко выиграли в трех сетах с общим счетом 6:4, 1:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Во втором круге казахстанский дуэт должен был сыграть с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Андресом Молтени, которые получили восьмой номер посева. Однако в расписании на официальном сайте "Ролан Гаррос" значится, что Бублик и Шевченко снялись с этого матча, а их соперники прошли дальше.

Ранее оба казахстанца вылетели во втором круге турнира в одиночном разряде. После этого в мужской сетке "Ролан Гаррос" не осталось представителей республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2110509-luchshie-tennisisty-kazahstana-pobedili-na-rolan-garros-no-otkazalis-igrat-dalshe/

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