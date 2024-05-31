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Сенсацией завершился матч Александра Бублика во втором раунде "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Christopher Pike/Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел неожиданное поражение в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во втором круге 17-я ракетка мира из Казахстана встретился с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом (41-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов).

Матч завершился поражением Бублика по ходу трех основных сетов с общим счетом 2:6, 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась один час и 21 минуту. За это время лучший теннисист страны успел реализовать один брейк-поинт после двух попыток, допустил семь двойных ошибок и 11 раз подал мяч навылет по ходу встречи.

Следующим соперником Штруффа станет австралиец Алекс Де Минаур.

Отметим, что в параллельном матче "Ролан Гаррос" также покинул и вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2109792-sensaciey-zavershilsya-match-pervoy-raketki-kazahstana-vo-vtorom-raunde-rolan-garros/

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