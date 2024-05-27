Рафаэль Надаль вылетел в первом круге "Ролан Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль уступил немцу Александру Звереву и завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в первом круге "Ролан Гаррос". Зверев, получивший на турнире четвертый номер посева, выиграл со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

Для Надаля матч стал первым на "Ролан Гаррос" с 2022 года. Ранее испанец заявлял, что с высокой вероятностью завершит карьеру после нынешнего сезона. После матча со Зверевым он подтвердил, что это могло быть его последнее выступление на Открытом чемпионате Франции.

Надаль остается рекордсменом по числу титулов на "Ролан Гаррос" (14). Всего он выиграл 22 турнира Большого шлема.

Зверев во втором круге нынешнего Открытого чемпионата Франции встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном или французем Джованни Мпетчи Перрикаром.

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