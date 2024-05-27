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Первый казахстанский теннисист вылетел с "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин вылетел в первом круге Открытого чемпионата Франции, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 136-е место в мировом рейтинге, пробился в основную сетку через квалификацию. В первом круге "Ролан Гаррос" его соперником стал венгр Фабиан Марожан — 43-я ракетка планеты.

Кукушкин потерпел поражение в трех сетах со счетом 2:6, 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Казахстанец за время встречи реализовал два из пяти брейк-пойнтов, выполнил один эйс и не отметился двойными ошибками.

После вылета Кукушкина в основной сетке мужского одиночного разряда "Ролан Гаррос" остались двое представителей республики — Александр Бублик и Александр Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2107131-pervyy-kazahstanskiy-tennisist-vyletel-s-rolan-garros/

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