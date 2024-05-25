Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов стал победителем турнира серии "Челленджер" в немецком Аугсбурге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.
В соперники по решающему матчу Тимофею Скатову досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищное противостояние завершилась победой казахстанского теннисиста с итоговым счетом 3:6, 7:5, 6:3.
Данный титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии "Челленджер" после победы в 2022 году в Италии.
За победу в Аугсбурге Тимофей Скатов получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2106921-kazahstanskiy-tennisist-stal-chempionom-prestizhnogo-turnira-v-germanii/