Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов стал победителем турнира серии "Челленджер" в немецком Аугсбурге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В соперники по решающему матчу Тимофею Скатову досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищное противостояние завершилась победой казахстанского теннисиста с итоговым счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Данный титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии "Челленджер" после победы в 2022 году в Италии.

За победу в Аугсбурге Тимофей Скатов получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место.

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