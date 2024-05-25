Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский теннисист стал чемпионом турнира в Германии

Опубликовано:

Тимофей Скатов
Тимофей Скатов: Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов стал победителем турнира серии "Челленджер" в немецком Аугсбурге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТФ.

В соперники по решающему матчу Тимофею Скатову досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищное противостояние завершилась победой казахстанского теннисиста с итоговым счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Данный титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии "Челленджер" после победы в 2022 году в Италии.

За победу в Аугсбурге Тимофей Скатов получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2106921-kazahstanskiy-tennisist-stal-chempionom-prestizhnogo-turnira-v-germanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.