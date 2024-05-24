Первая ракетка Казахстана уступила бывшей партнерше в матче за трофей

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина потерпела поражение в финале турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), передает корреспондент NUR.KZ.

Данилина в дуэте с китаянкой Сюй Ифань уступили в финальной встрече за трофей уступили российской паре теннисисток Ирине Хромачевой и Яне Сизиковой в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6.

Матч продолжался один час и 18 минут. За это время казахстанско-китайская пара успела реализовать три брейк-поинта из семи возможных, допустила две двойных ошибки, а также один раз подала мяч навылет.

Отметим, что Данилина занимает 51-ю позицию в рейтинге парного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA), это является лучшим показателем среди казахстанских теннисисток.

Ранее Анна выступила вместе с Хромачевой на турнире в итальянской Парме, где спортсменкам удалось завоевать титул.

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