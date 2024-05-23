Стала известна соперница Елены Рыбакиной по первому кругу "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала, с кем встретится в первом круге турнира "Большого шлема" Открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт турнира.

Прошла жеребьевка одного из четырех главных теннисных турниров - "Роллан Гаррос". Так, первой соперницей четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной в соревнованиях на грунте станет бельгийская теннисистка Греет Миннен, которая занимает 86-е место в мировом рейтинге.

Другая казахстанка Юлия Путинцева встретится с чемпионкой "US Open"-2017 американской теннисисткой Слоан Стивенc.

Напомним, Открытый чемпионат Франции по теннису начнется 26-го мая и завершится 9-го июня. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира, полька Ига Швентек.

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