Анна Данилина вышла в полуфинал WTA-250 в Марокко

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу на стадии четвертьфинала турнира серии WTA-250 в марокканском Рабате, передает корреспондент NUR.KZ.

Анна Данилина в паре с китайской теннисисткой Сюй Ифань пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в марокканском Рабате.

В четвертьфинальном матче казахстанско-китайский дуэт выиграл в тяжелой битве против тандема британки Хэрриет Дарт и Сю Ван из Китая. Итоговый счет противостояния в трех сетах - 0:6, 6:3, 10:7.

За путевку в финал Данилина и Ифань поборются против японского дуэта Эри Ходзуми и Макото Ниномия.

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