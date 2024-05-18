Лучший теннисист Казахстана остановился в шаге от финала престижного турнира

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вылетел в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме в дуэте с американцем Беном Шелтоном, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмены оспаривали путевку в решающий матч в парном разряде с испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом, которые посеяны на грунтовых соревнованиях в столице Италии под первым номером.
В итоге Бублик и Шелтон потерпели поражение со счетом 4:6, 4:6. Матч продлился 1 час 11 минут.
Гранольерс и Себальос сыграют в финале турнира с сальвадорцем Марсело Аревало и хорватом Мате Павичем.
Напомним, в одиночном разряде на "Мастерсе" в Риме Бублик вылетел уже после своего первого матча во втором круге.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2102960-luchshiy-tennisist-kazahstana-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-prestizhnogo-turnira/