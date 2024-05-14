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Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал отбора на чемпионат мира

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Юношеская сборная Казахстана по теннису
Юношеская сборная Казахстана по теннису. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

В Шымкенте продолжается групповой этап квалификации Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup, в рамках которого в очередной соревновательный день казахстанки нанесли поражение команде Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на ФТК.

В стартовой игре Ева Корышева не отдала ни одного гейма своей сопернице Наоми, обыграв её менее чем за час. Ариана Гогулина упрочила преимущество нашей команды, победив Синклер со счетом 6:4, 6:2. В третьем матче пара Ариана Гогулина/Альбина Какенова принесла Казахстану третье очко, разгромив соперниц 6:0, 6:2.

Завтра, подопечным Ярославы Шведовой предстоит сыграть против сборной Японии. Эта игра для казахстанок и их соперниц практически уже ничего не значит, так как обе команды уже обеспечили место в четвертьфинале квалификации чемпионата мира. В противостоянии лишь решится кто выйдет с первого места из группы «А».

Отметим, что на чемпионат мира пробьются  четыре команды, добравшиеся до полуфиналов турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2100572-sbornaya-kazahstana-vyshla-v-chetvertfinal-otbora-na-chempionat-mira/

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