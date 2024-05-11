Юлия Путинцева проиграла первой ракетке мира на турнире в Риме

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вылетела с грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем круге соперницей спортсменки, которая занимает 41-е место в мировом рейтинге, стала Ига Швентек. Полька остается первой ракеткой планеты.

Теннисистки провели на корте два сета, уложившись в 1 час 46 минут. Швентек одержала победу со счетом 6:3, 6:4. В следующем круге она встретится с немкой Анжеликой Кербер или белоруской Александрой Саснович.

Путинцева за время матча с полькой реализовала один из пяти брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила две двойных ошибки. После ее вылета в одиночной сетке турнира WTA 1000 не осталось представительниц Казахстана.

Напомним, первая ракетка страны Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни. При этом именно она выиграла турнир в Риме в прошлом сезоне.

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