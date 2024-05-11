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"Я разочарована": Рыбакина прокомментировала отказ защищать чемпионский титул на престижном турнире в Риме

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, прокомментировала свой отказ от выступления на турнире категории WTA 1000 в Риме (Италия), передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Казахстанка является действующей чемпионкой турнира и должна была в пятницу провести свой первый матч в рамках защиты титула, однако стало известно, что она пропустит итальянский "тысячник" из-за проблем со здоровьем.

"Я разочарована тем, что мне придется отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала возможности защитить свой титул. Рим — особенный для меня город. Жду следующего года, чтобы вернуть себе титул и сыграть перед итальянскими болельщиками", - заявила спортсменка.

Рыбакина должна была стартовать на турнире с матча против румынки Ирины-Камелии Бегу, однако ее заменила французская теннисистка Осеан Доден.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2098703-ya-razocharovana-rybakina-prokommentirovala-otkaz-zashchishchat-chempionskiy-titul-na-prestizhnom-turnire-v-rime/

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