Елена Рыбакина снялась с престижного турнира в Италии, известна причина

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина снялась с турнира серии WTA 1000 в столице Италии Риме, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Казахстанка снялась с розыгрыша турнира по причине болезни. Детали заболевания четвертой ракетки мира пока неизвестны.

Отметим, что Рыбакина является действующей чемпионкой итальянского "тысячника". Ранее в социальных сетях болельщики казахстанки обратили внимание на состояние спортсменки, на пресс-конференции она неохотно отвечала на вопросы и, по мнению публики, выглядела не в форме.

Первая ракетка страны должна была стартовать на турнире с матча против представительницы Румынии Ирины-Камелии Бегу.

Напомним, что в соревнованиях WTA 1000 в Риме также участвует еще одна казахстанка – Юлия Путинцева. 12 мая ей предстоит матч с лучшей теннисисткой планеты Игой Швентек за выход в 1/8 финала.

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