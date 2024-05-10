Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Юлия Путинцева прошла в третий круг престижного турнира в Риме

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в матче второго круга над американкой Слоан Стивенс и прошла в следуюющую стадию турнира серии WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором круге римского "тысячника" казахстанской теннисистке, занимающей 41-ю строчку в мировом рейтинге, противостояла 35-я ракетка мира, американка Слоан Стивенс. Теннисистки провели на грунтовом корте один час и 15 минут.

Итоговый счет в двух сетах - 6:3, 6:2.

В следующем раунде Юлия Путинцева сыграет с победительницей противостояния между первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек и американкой Бернардой Перу.

Напомним, ранее, во второй круг "Мастерса" в Риме пробился первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2097950-yuliya-putinceva-proshla-v-tretiy-krug-prestizhnogo-turnira-v-rime/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.