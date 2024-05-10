Юлия Путинцева прошла в третий круг престижного турнира в Риме

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в матче второго круга над американкой Слоан Стивенс и прошла в следуюющую стадию турнира серии WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором круге римского "тысячника" казахстанской теннисистке, занимающей 41-ю строчку в мировом рейтинге, противостояла 35-я ракетка мира, американка Слоан Стивенс. Теннисистки провели на грунтовом корте один час и 15 минут.

Итоговый счет в двух сетах - 6:3, 6:2.

В следующем раунде Юлия Путинцева сыграет с победительницей противостояния между первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек и американкой Бернардой Перу.

Напомним, ранее, во второй круг "Мастерса" в Риме пробился первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик.

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