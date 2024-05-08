Победа экс-российского теннисиста на старте турнира в Риме может повлиять на рекорд первой ракетки Казахстана

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу в матче первого круга на турнире категории ATP 1000 в столице Италии Риме, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца на старте турнира выступил представитель Венгрии Фабиан Марожан. Венгерский теннисист не смог навязать борьбу Шевченко, Александр одержал уверенную победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась один час и 12 минут, за это время вторая ракетка страны успел реализовать четыре брейк-поинта после шести попыток, не допустил ни одной двойной ошибки, а также два раза подал мяч навылет.

Во втором круге Александру Шевченко будет противостоять россиянин Карен Хачанов, который конкурирует с лучшим теннисистом Казахстана Александром Бубликом за 17-е место в рейтинге ATP. Для Бублика эта строчка является наивысшим достижением в карьере.

Отметим, что Александр Шевченко до января 2024 года выступал под флагом России.

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