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Вторая ракетка Казахстана успешно стартовала на турнире в Риме

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева преодолела стартовую стадию грунтового турнира WTA 1000, который проходит в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка начала выступление в столице Италии на фоне подъема в мировом рейтинге — на 41-е место. Соперницей Путинцевой по первому кругу стала итальянка Мартина Тревизан — 87-я ракетка планеты, которая получила wild card от организаторов.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Путинцева оформила победу в двух сетах с итоговым счетом 6:3, 6:4.

За время матча казахстанка реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге Путинцева сыграет с американкой Слоан Стивенс, которая в Риме получила 31-й номер посева и автоматически прошла стартовую стадию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2097431-vtoraya-raketka-kazahstana-uspeshno-startovala-na-turnire-v-rime/

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