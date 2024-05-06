Озвучена позиция Елены Рыбакиной в обновленной версии рейтинга WTA, после поражения от Соболенко

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место в топе Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В последний раз Рыбакина выходила на корт в рамках полуфинального матча турнира категории WTA 1000 в Мадриде. В принципиальном противостоянии со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) казахстанка потерпела драматичное поражение, уступив в тай-брейке.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева поднялась в рейтинге на девять позиций. После ряда сенсационных выступлений на этом же турнире она занимает 41-е место в списке.

Отметим, что на пути к четвертьфиналу испанского "тысячника" Юлия прошла седьмую ракетку мира Чжэн Циньвэнь (Китай) и 11-ю спортсменку в топе WTA Дарью Касаткину (Россия). Однако неожиданную победную серию Путинцевой прервала Рыбакина, одержавшая победу в казахстанском дерби на стадии 1/4 финала.

Топ-3 лучших теннисисток планеты остался неизменным, на первом месте закрепилась Ига Швентек (Польша), на втором - Соболенко, а третье место удерживает американка Коко Гауфф.

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