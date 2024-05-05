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Соболенко в конкурентной борьбе упустила престижный титул после драматичной победы над Рыбакиной

Опубликовано:

Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко потерпела поражение в финальном матче турнира категории WTA 1000 в столице Испании Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

В чемпионской встрече Соболенко противостояла лучшая теннисистка планеты Ига Швентек, представляющая Польшу. Напомним, что в полуфинале белоруска одолела первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

По итогам финального матча трофей хардового турнира в Испании и дополнительные 1000 рейтинговых очков завоевала Швентек, обыгравшая свою ближайшую конкурентку в тай-брейке.

Обе спортсменки продемонстрировали плотную борьбу, первый сет остался за представительницей Польши со счетом 7:5, во второй половине Соболенко удалось отыграться с аналогичным счетом, однако в драматичной развязке заключительного сета первая ракетка мира оказалась сильнее и вырвала победу 7:6 (9:7).

В данном противостоянии Арине удалось совершить пять брейк-поинтов, четыре раза подать мяч навылет, а также она допустила четыре двойных ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2096312-sobolenko-v-konkurentnoy-borbe-upustila-prestizhnyy-titul-posle-dramatichnoy-pobedy-nad-rybakinoy/

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