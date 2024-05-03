Рыбакина и Соболенко разыграли драму на корте за выход в финал престижного турнира в Испании

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

За выход в финал испанского «тысячника» Рыбакина играла против своей принципиальной соперницы белоруски Арины Соболенко (топ-2 рейтинга Женской теннисной ассоциации).

В первом сете казахстанка одержала уверенную победу, разгромив противницу со счетом 6:1, однако во втором отрезке Соболенко удалось переломить ход игры и взять победу со счетом 5:7 и забрать победу в тай-брейке заключительного сета 6:7 (5:7).

Упорная борьба лучших теннисисток мира продолжалась два часа и 17 минут. За это время Елена Рыбакина успела завершить четыре брейк-поинта из 10, допустила три двойных ошибки и девять раз подала мяч навылет.

В поединке за трофей Соболенко будет бороться с первой ракеткой планеты Игой Швентек, финал состоится в субботу, точная дата матча будет объявлена позже.

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