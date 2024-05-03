Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рыбакина и Соболенко разыграли драму на корте за выход в финал престижного турнира в Испании

Опубликовано:

Теннисистки Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо)
Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо): Matthew Stockman/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

За выход в финал испанского «тысячника» Рыбакина играла против своей принципиальной соперницы белоруски Арины Соболенко (топ-2 рейтинга Женской теннисной ассоциации).

В первом сете казахстанка одержала уверенную победу, разгромив противницу со счетом 6:1, однако во втором отрезке Соболенко удалось переломить ход игры и взять победу со счетом 5:7 и забрать победу в тай-брейке заключительного сета 6:7 (5:7).

Упорная борьба лучших теннисисток мира продолжалась два часа и 17 минут. За это время Елена Рыбакина успела завершить четыре брейк-поинта из 10, допустила три двойных ошибки и девять раз подала мяч навылет.

В поединке за трофей Соболенко будет бороться с первой ракеткой планеты Игой Швентек, финал состоится в субботу, точная дата матча будет объявлена позже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2095052-rybakina-i-sobolenko-razygrali-dramu-na-korte-za-vyhod-v-final-prestizhnogo-turnira-v-ispanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.