Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за выступление на престижно турнире в Мадриде

Объявлена сумма призовых первой ракетки Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакиной за выступление на турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передает Sports.kz.

Напомним, что первая ракетка страны дошла до полуфинала хардового испанского турнира, где в матче с драматичной развязкой уступила одной из лучших теннисисток планеты белоруске Арине Соболенко.

По итогам своих выступлений Елена Рыбакина заработала 284 590 евро, что по курсу на момент публикации составляет более 135,5 миллионов тенге. Кроме того, казахстанка получила 390 очков, которые позволили ей укрепить свои позиции на четвертой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко за выход в финал заработала 512 260 евро (244 млн тенге), в заключительном матче ей предстоит встретиться с первой ракеткой мира из Польши Игой Швентек.

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