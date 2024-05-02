Елена Рыбакина высказала критику Женской теннисной ассоциации

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина на пресс-конференции после четвертьфинала турнира в Мадриде раскритиковала WTA за новый календарь соревнований, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана отметила, что недовольна тем, что турниры серии WTA 1000 в Мадриде и Риме сделали в двухнедельном формате.

"С новыми правилами у нас появилось много обязательных вещей, и мы не можем выбирать, где мы хотим играть. Раньше двухнедельными турнирами были Индиан-Уэллс и Майами, это еще нормально. Но теперь турниры в Риме и Мадриде также сделали длинными, а потом начинается Открытый чемпионат Франции. Это все крупные ивенты.

Мы будто двигаемся в противоположном направлении. Я думаю, что в туре есть что улучшать, и я много говорила об этом в прошлом году. Честно говоря, у меня больше нет сил бороться и высказывать свое мнение, потому что не так-то просто что-то изменить, — заявила Рыбакина.

Напомним, что в полуфинальном противостоянии Елена сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

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