Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина высказала критику Женской теннисной ассоциации

Опубликовано:

Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Елена Рыбакина и Арина Соболенко: Chris Hyde/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина на пресс-конференции после четвертьфинала турнира в Мадриде раскритиковала WTA за новый календарь соревнований, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана отметила, что недовольна тем, что турниры серии WTA 1000 в Мадриде и Риме сделали в двухнедельном формате.

"С новыми правилами у нас появилось много обязательных вещей, и мы не можем выбирать, где мы хотим играть. Раньше двухнедельными турнирами были Индиан-Уэллс и Майами, это еще нормально. Но теперь турниры в Риме и Мадриде также сделали длинными, а потом начинается Открытый чемпионат Франции. Это все крупные ивенты. 
Мы будто двигаемся в противоположном направлении. Я думаю, что в туре есть что улучшать, и я много говорила об этом в прошлом году. Честно говоря, у меня больше нет сил бороться и высказывать свое мнение, потому что не так-то просто что-то изменить, — заявила Рыбакина.

Напомним, что в полуфинальном противостоянии Елена сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2094554-elena-rybakina-vyskazala-kritiku-zhenskoy-tennisnoy-associacii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.