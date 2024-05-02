Вторая ракетка мира разгромила 17-летнего вундеркинда и встретится с Рыбакиной в полуфинале престижного турнира

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде победила 17-летнюю теннисистку Мирру Андрееву, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Теннисистка-вундеркинд из России занимает 43-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации, ее матч в рамках четвертьфинала хардового турнира в столице Испании против Соболенко завершился поражением со счетом 6:1, 6:4.

Матч между представительницами России и Беларуси длился один час и 19 минут. За это время вторая ракетка планеты успела завершить три брейк-поинта из пяти возможных, допустила одну двойную ошибку и два раза подала мяч навылет по ходу игры.

В полуфинале белоруска встретится с Еленой Рыбакиной, которая в казахстанском дерби остановила соотечественницу Юлию Путинцеву. Статистика личных встреч Соболенко и Рыбакиной насчитывает 8 игр, лишь три из них завершились в пользу первой ракетки Казахстана.

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