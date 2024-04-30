Казахстанское дерби: Рыбакина сыграет с Путинцевой на престижном турнире в Испании

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертом круге спортсменка, замыкающая топ-50 мирового рейтинга, встретилась с Дарьей Касаткиной. Россиянка является 11-й ракеткой планеты, на соревнованиях в столице Испании она получила 10-й номер посева.

Встреча получилась очень конкурентной и продлилась максимальные три сета. Первый игровой отрезок остался за Касаткиной, но Путинцева смогла одержать волевую победу с итоговым счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время казахстанка реализовала пять из 10 брейк-пойнтов, выполнила один эйс и не допустила двойных ошибок.

За выход в полуфинал Путинцева поспорит со своей соотечественницей, первой ракеткой страны Еленой Рыбакиной. Ранее лучшая теннисистка Казахстана в четвертом круге одержала разгромную победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.