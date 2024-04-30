Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанское дерби: Рыбакина сыграет с Путинцевой на престижном турнире в Испании

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертом круге спортсменка, замыкающая топ-50 мирового рейтинга, встретилась с Дарьей Касаткиной. Россиянка является 11-й ракеткой планеты, на соревнованиях в столице Испании она получила 10-й номер посева.

Встреча получилась очень конкурентной и продлилась максимальные три сета. Первый игровой отрезок остался за Касаткиной, но Путинцева смогла одержать волевую победу с итоговым счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. За это время казахстанка реализовала пять из 10 брейк-пойнтов, выполнила один эйс и не допустила двойных ошибок.

За выход в полуфинал Путинцева поспорит со своей соотечественницей, первой ракеткой страны Еленой Рыбакиной. Ранее лучшая теннисистка Казахстана в четвертом круге одержала разгромную победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2093318-kazahstanskoe-derbi-rybakina-sygraet-s-putincevoy-na-prestizhnom-turnire-v-ispanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.