Елена Рыбакина благодаря разгромной победе вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей четвертого номера мирового рейтинга по четвертому кругу стала Сара Бейлек — 136-я ракетка планеты. Чешка пробилась в основную сетку через квалификацию.

Встреча завершилась уверенной победой Рыбакиной со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Казахстанка реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и не допускала двойных ошибок. Она показала свой лучший результат на турнире в Мадриде, где ранее не проходила дальше четвертого круга.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет со своей соотечественницей, второй ракеткой страны Юлией Путинцевой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.