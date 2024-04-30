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Елена Рыбакина благодаря разгромной победе вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей четвертого номера мирового рейтинга по четвертому кругу стала Сара Бейлек — 136-я ракетка планеты. Чешка пробилась в основную сетку через квалификацию.

Встреча завершилась уверенной победой Рыбакиной со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

Казахстанка реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и не допускала двойных ошибок. Она показала свой лучший результат на турнире в Мадриде, где ранее не проходила дальше четвертого круга.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет со своей соотечественницей, второй ракеткой страны Юлией Путинцевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2093315-elena-rybakina-blagodarya-razgromnoy-pobede-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-madride/

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