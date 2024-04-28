Юлия Путинцева успешно прошла в следующий круг турнира в Мадриде

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд и пробилась в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра продлилась два сета и завершилась с одинаковым счетом - 6:2, 6:2 в пользу Юлии Путинцевой. Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут. За это время казахстанка реализовала 4 брейк-поинта из пяти возможных и не совершила двойных ошибок.

Следующей соперницей второй ракетки Казахстана станет победительница противостояния между российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

Ранее, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала крупную победу в матче за выход в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.