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Юлия Путинцева успешно прошла в следующий круг турнира в Мадриде

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Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд и пробилась в четвертый круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра продлилась два сета и завершилась с одинаковым счетом - 6:2, 6:2 в пользу Юлии Путинцевой. Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут. За это время казахстанка реализовала 4 брейк-поинта из пяти возможных и не совершила двойных ошибок.

Следующей соперницей второй ракетки Казахстана станет победительница противостояния между российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

Ранее, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина одержала крупную победу в матче за выход в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2092526-yuliya-putinceva-uspeshno-proshla-v-sleduyushchiy-krug-turnira-v-madride/

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