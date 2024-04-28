Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина успешно обыграла соперницу и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Chris Hyde/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала крупную победу в матче за выход в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде, передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила представительница Египта Майар Шериф. Рыбакина одержала победу по сумме двух сетов. В первой половине игры она разгромила египтянку со счетом 6:1, во втором – 6:4.

Встреча длилась один час и 31 минуту. За это время лучшая теннисистка Казахстана успела реализовать трех брейк-поинта из трех, допустила две двойных ошибки и один раз подала мяч навылет.

В следующем круге ее соперницей выступит чешская спортсменка Сара Бейлек занимающей 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Матч Рыбакина –Бейлек состоится завтра, 29 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2092505-elena-rybakina-uspeshno-obygrala-sopernicu-i-vyshla-v-1-8-finala-prestizhnogo-turnira-v-madride/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.