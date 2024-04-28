Елена Рыбакина успешно обыграла соперницу и вышла в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала крупную победу в матче за выход в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде, передает NUR.KZ.

Соперницей казахстанки выступила представительница Египта Майар Шериф. Рыбакина одержала победу по сумме двух сетов. В первой половине игры она разгромила египтянку со счетом 6:1, во втором – 6:4.

Встреча длилась один час и 31 минуту. За это время лучшая теннисистка Казахстана успела реализовать трех брейк-поинта из трех, допустила две двойных ошибки и один раз подала мяч навылет.

В следующем круге ее соперницей выступит чешская спортсменка Сара Бейлек занимающей 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Матч Рыбакина –Бейлек состоится завтра, 29 апреля.

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