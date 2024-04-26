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Восьмая ракетка мира сенсационно снялась с матча против казахстанки на престижном турнире в Испании

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Matt McNulty/Getty Images for ITF

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала техническую победу в матче второго круга на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей представительницы Казахстана на корте выступила одна из лучших теннисисток мира (восьмое место в рейтинге Женской теннисной организации), китаянка Чжэн Циньвэнь.

В первом сете Путинцевой удалось вырвать победу с минимальным преимуществом 7:5. Во второй половине игры после двух проигранных геймов Чжэн приняла решение согласиться на техническое поражение из-за полученной травмы. Степень повреждения неизвестна.

Матч длился один час и 25 минут. За это время казахстанка успела реализовать два брейк-поинта из пяти, совершила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки.

В третьем круге Путинцева встретится с американкой Кэролайн Доулхайд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2092055-vosmaya-raketka-mira-sensacionno-snyalas-s-matcha-protiv-kazahstanki-na-prestizhnom-turnire-v-ispanii/

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