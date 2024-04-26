Восьмая ракетка мира сенсационно снялась с матча против казахстанки на престижном турнире в Испании

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала техническую победу в матче второго круга на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей представительницы Казахстана на корте выступила одна из лучших теннисисток мира (восьмое место в рейтинге Женской теннисной организации), китаянка Чжэн Циньвэнь.

В первом сете Путинцевой удалось вырвать победу с минимальным преимуществом 7:5. Во второй половине игры после двух проигранных геймов Чжэн приняла решение согласиться на техническое поражение из-за полученной травмы. Степень повреждения неизвестна.

Матч длился один час и 25 минут. За это время казахстанка успела реализовать два брейк-поинта из пяти, совершила один эйс и не допустила ни одной двойной ошибки.

В третьем круге Путинцева встретится с американкой Кэролайн Доулхайд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.