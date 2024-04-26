Стали известны детали жеребьевки теннисных соревнований Олимпиады-2024

Жеребьевка теннисного турнира Летних Олимпийских игр в Париже-2024, в котором примут участие казахстанские спортсмены, пройдет 25 июля передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Каждую страну на Олимпиаде могут представить не более шести мужчин и шести женщин. Квота в одиночном разряде составляет четыре человека, в паре — два дуэта, в миксте — один. При этом в смешанном разряде могут выступить только участники одиночного или парного турниров.

На Олимпийские игры теннисисты будут отбираться согласно рейтингам ATP и WTA по состоянию на 10 июня.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Теннисисты со всего мира сыграют на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.

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