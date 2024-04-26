Елена Рыбакина одержала победу на старте турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом сете четвертая ракетка мира из Казахстана в упорной борьбе смогла одержать победу со счетом 6:4 против итальянки Лючии Бронцетти. Во втором отрезке Бронцетти (46 WTA) смогла взять всего лишь три гейма. Итоговый счет - 6:4, 6:3 в пользу Рыбакиной

Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут. За это время лучшая теннисистка Казахстана совершила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

Следующей соперницей Елены Рыбакиной на турнире WTA 1000 станет победительница противостояния Марта Костюк - Маяр Шериф Ахмед Шериф.

Напомним, на прошлой неделе Елена Рыбакина завоевала трофей на турнире серии WTA 500 в немецком Штуттгарте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.